影／桃市深夜咆哮街頭不平靜 買賣車貸款起糾紛

「大業路晚上不平靜」，桃園市桃園區居民昨天深夜報案，指大業路有男子數人疑似糾紛，在馬路上大聲咆哮開罵、棍棒出手，網友更將深夜糾紛影片PO到「桃園人、桃園事、生活、分享、靠北討論區」引起熱議，有網友說，大業路1、2段那一帶很亂，小屁孩超多，常聚集打人、機車炸街，報警總是慢一分鐘，他3年前終於搬離。

桃園警方今天上午表示，警方昨天深夜11時半據報，立即出動快打部隊趕到處理，經查是21歲李姓男子向朱姓男子（21歲）買車，因為買賣車輛貸款引發糾紛，雙方多人理論引起爭執、高聲爭辯，引起居民報案，雙方未有衝突，警方約制、登錄身分後，將雙方驅離解散。 桃園市桃園區大業路男子雙方數人糾紛在馬路咆哮爭執，警方出動快打部分處理，網友PO到網路引熱議。圖／翻攝自桃園人、桃園事生活靠北討論區 桃園市桃園區大業路男子雙方數人糾紛在馬路咆哮爭執，警方出動快打部分處理，網友PO到網路引熱議。圖／翻攝自桃園人、桃園事生活靠北討論區 桃園市桃園區大業路男子雙方數人糾紛在馬路咆哮爭執，警方出動快打部分處理，網友PO到網路引熱議。圖／翻攝自桃園人、桃園事生活靠北討論區