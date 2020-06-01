特斯拉無視貨車翻覆直撞 網猜：自動駕駛中滑手機？

國道1號水上段南下268.4公里今天上午6時許發生一輛大貨車與特斯拉擦撞車禍。記者陳玫伶／翻攝

國道1號水上段南下268.4公里今天上午6時許，一輛裝著食品的貨車不知什麼原因往左側倒在內車道上，一輛特斯拉疑似煞車不及，直接撞上，車身插進貨車廂。PTT網友表示，從影片看來疑似是駕駛開著自動駕駛，煞車不及才導致事故，且特斯拉前方都沒車，很明顯車主根本沒有在看路。

國道1號水上段南下268.4公里今天上午6時許，一輛裝著食品的貨車不知什麼原因往左側倒在內車道上，男性駕駛在中央分隔島待援時，一輛特斯拉疑似煞車不及，直接撞上，車身插進貨車廂，嘉義縣消防局消防人員到場時，雙方駕駛皆表示沒有受傷，拒絕送醫，詳細肇事原因有待警方調查。

PTT網友表示，「影片很明顯，是小貨車先翻覆，特斯拉車主沒注意到才撞上」、「特斯拉自動駕駛又調皮了」、「靜止的小貨車看不見，所以特斯拉還在跟別的廠家一樣用雷達？」、「到底在幹嘛？直直捅進去」、「沒有正確駕駛吧」、「到底多懶惰」、「站分隔島的人還有揮手提醒」。

網友質疑，車主可能開自動駕駛後睡著或滑手機，留言「看了影片還真的沒啥煞停」、「有煞車吧，地板有冒煙，只是人踩的還是車踩的不知道」、「這肯定是開自動駕駛，但應該是有煞，不過車速來不及了」、「有看到國道監視器，大老遠特斯拉前面都沒車，人應該根本沒在看路」。