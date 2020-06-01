18歲男剛拿到駕照 撞上左轉公車送醫不治
年僅18歲的李姓男子，昨晚11時許，騎車行經台北市民生東路光復北路口，與正要左轉的652路公車發生碰撞，頭部受重傷，送醫急救宣告不治。警方指出，肇事原因疑似是公車轉向，未禮讓直行車先行，全案依過失傷害致死罪嫌，將53歲林姓司機移送法辦。
警方指出，5月31日晚上11點23分，林姓司機駕駛652路公車，沿民生東路東往西內側車道行駛，一路開到光復北路口打算左轉，這時剛拿到駕照約1個多月的李姓騎士，騎車「直行」在民生東路西往東方向，直接撞上公車右後車輪，當場倒地不起。
警方指出，李姓騎士送往內湖三總醫院急救，因顱內出血和胸腔出血，今天凌晨0時33分宣告不治，經抽血檢驗無酒駕情勢。
涉嫌肇事的林姓司機無受傷、無酒駕，第一時間供稱「沒看到」騎士。但警方分析，林姓司機涉嫌轉向，未禮讓直行車先行，全案依過失致死罪嫌移送林姓司機。
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