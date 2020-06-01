求職還沒上班就匯來30萬 女驚有異急報警差點變詐騙犯

屏東縣長治鄉一名鄭姓女子日前上網求職，找到財務助理的工作，錄取後該公司向她索取個人證件、銀行帳戶等資料，事後又稱要公司要購買機器，而匯了30萬元進鄭女的戶頭，隨後又要求她將款項轉回公司。此時鄭女察覺有異，立刻到派出所報案，才將這筆「不明來源」30萬元歸還給被害人。

據了解，鄭女5月24日上午透過臉書在「求職應徵」社團內，找到一分每月薪資待遇2萬6千元，全勤還額外加千元獎金的貿易公司財務助理。該公司人事部門以薪水匯款為由，向她索取個人證件、銀行帳戶等資料，但在錄取的這段時間裡，她還未到公司上班，公司卻向鄭女表示，公司要購買機器，因此，匯了30萬元進她的戶頭。

鄭女收到30萬元後，隨後公司又要求她將30萬元轉回公司。此時，鄭女察覺有異，便到屏東警分局德協派出所報案，隨後警方透過銀行查詢這30萬元的流向，才得知是另一名被害人遭詐騙的款項。