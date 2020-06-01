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求職還沒上班就匯來30萬 女驚有異急報警差點變詐騙犯

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導

屏東縣長治鄉一名鄭姓女子日前上網求職，找到財務助理的工作，錄取後該公司向她索取個人證件、銀行帳戶等資料，事後又稱要公司要購買機器，而匯了30萬元進鄭女的戶頭，隨後又要求她將款項轉回公司。此時鄭女察覺有異，立刻到派出所報案，才將這筆「不明來源」30萬元歸還給被害人。

據了解，鄭女5月24日上午透過臉書在「求職應徵」社團內，找到一分每月薪資待遇2萬6千元，全勤還額外加千元獎金的貿易公司財務助理。該公司人事部門以薪水匯款為由，向她索取個人證件、銀行帳戶等資料，但在錄取的這段時間裡，她還未到公司上班，公司卻向鄭女表示，公司要購買機器，因此，匯了30萬元進她的戶頭。

鄭女收到30萬元後，隨後公司又要求她將30萬元轉回公司。此時，鄭女察覺有異，便到屏東警分局德協派出所報案，隨後警方透過銀行查詢這30萬元的流向，才得知是另一名被害人遭詐騙的款項。

事後警方通知被害人將30萬領回，更向鄭女叮嚀，網路發達的現代社會，詐騙集團覬覦民眾會透過求職網站或臉書社團粉絲刊登履歷或找尋工作機會，以「假求職、真詐騙！」為下手目標，騙取求職者存摺帳號等，因此淪為詐騙人頭。若有任何疑似詐騙或有關的疑問，可隨時撥打165反詐騙諮詢專線。

鄭姓女子上網求職還沒上班，公司就匯入來源不明的30萬元，她察覺有異，立即報警處理。記者陳弘逸／翻攝
鄭姓女子上網求職還沒上班，公司就匯入來源不明的30萬元，她察覺有異，立即報警處理。記者陳弘逸／翻攝
鄭姓女子透過臉書在「求職應徵」社團內，找到一分每月薪資待遇2萬6千元，全勤還額外加千元獎金的貿易公司財務助理。記者陳弘逸／翻攝至臉書
鄭姓女子透過臉書在「求職應徵」社團內，找到一分每月薪資待遇2萬6千元，全勤還額外加千元獎金的貿易公司財務助理。記者陳弘逸／翻攝至臉書

詐騙集團 求職 屏東縣

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