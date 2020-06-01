影／台中東區舊建國市場大火疑縱火？ 派出所：尚無可疑涉案人

台中市東區新民街市場昨天深夜11時許傳出火警，火勢在今天凌晨1時許撲滅，大火造成25個攤位、2輛貨車被燒毀，燃燒面積超過1100平方公尺，初估損失超過500萬。今天攤商在現場議論紛紛，指稱昨天深夜有一名男子在火場外看戲，還嬉笑「沒戲看了，火熄了」，更被帶回派出所偵辦。台中市第三警分局東區所否認攤商說法，全案起火原因尚在調查中，並無相關涉案人在派出所內詢問。

今天上午攤商陸續返回火災現場整理攤位時，有攤商傳出，昨天深夜火警發生時，有一名男子行跡可疑，在攤商看到自己的攤位付之一炬，損失慘重，在現場哭泣時，該名男子在現場嬉笑，還說「沒戲看了，火打熄了」，最後該名男子被帶回派出所，有攤商還說，除了該名男子外，還有其他兩人未被抓到。

台中市第三警分局東區分駐所長魏綉薌說，火災的原因尚待消防局火調科調查釐清，同仁在現場都有針對可疑人士進行盤查，沒有人被帶回派出所，沒有所謂縱火案的嫌疑人被留置在派出所，也尚查無攤商所言，有3人涉案可能性，詳細的案發經過，仍待後續調查釐清。

台中市東區新民街市場昨天深夜11時許傳出火警，因現場是鐵皮連棟建物，火勢延燒，台中市消防局派遣大隊、東英消防分隊等12個單位前往滅火，並出動92名人力、27輛消防車支援，火勢在今天凌晨1時許撲滅，初估燃燒面積為1100平方公尺，25個攤位、2輛貨車遭波及，估計損失超過500萬元，起火原因待查。