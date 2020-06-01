無人命危害得不深入火場 台南市消防局辦退避權訓練

消防法去年11月修正消防人員擁有退避權，台南市消防局因應此變化，今天起在安平區永華訓練中心舉辦為期9天「火災現場危害分析及退避權訓練」訓練課程，市長黃偉哲主持開訓典禮時表示，火場情勢詭譎多變，但退避權不是退縮權，是要消防人員做好自己的安全管理後才能救人。

訓練對練對象，包括分隊長及小隊長、中隊長及副中隊長 ，合計149人名，台南市消防局說，為使初期指揮官瞭解火災現場危害分析及退避權規定，今天除了法規及狀況判斷外，明天安排熱顯像儀訓練及實火燃燒櫃也是訓練重點，使指揮官應勇於做出災害現場當下最適判斷決策，展現守護市民生命財產安全決心。

黃偉哲表示，消防法去年11月13日修正公布，增訂第20條1規定，「現場各級搶救人員應於救災安全前提下，衡酌搶救目的與救災風險後，採取適當搶救作為；如現場無人命危害虞慮，得不執行危險性救災行動。」而這些是需要救災經驗及透過訓練，才能做出的決策。