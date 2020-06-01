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台南公園驚見男浮屍 身分及死因待警方調查

聯合報 / 記者黃宣翰/台南即時報導

台南市北區公南公園內，今天清晨7點多有早起散步運動民眾，在重道崇文石碑前水池，發現一名男子在水中載浮載沈，消防局救護人員到場後，將年約60多歲男子撈上岸，已無呼吸心跳，肢體僵硬，明顯死亡多時，轄區警方到場蒐證，死者沒有明顯外傷，將查明身分和死因。

「有人浮在台南公園水池內，快來救人！」今天清晨7點23分，台南市消防局救災救護中心接獲民眾報案，台南市區最大公園台南公園內疑似有人溺水，公園消防分隊人員獲報到場了解，將浮在水中男子打撈上岸，已明顯死亡未送醫，交由轄區市警五分局員警調查處理。

警方說，死者身上沒有明顯外傷，是名年約60多歲男子，身穿紙尿褲，將調閱附近監視器，查明生前交通工具和身分後，釐清死因。ˊ

台南市北區台南公園，今天清晨7點多發現男浮屍，死因和身分待警方查明。記者黃宣翰／攝影
台南市北區台南公園，今天清晨7點多發現男浮屍，死因和身分待警方查明。記者黃宣翰／攝影

溺水

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