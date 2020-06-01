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影／台中東區新民街暗夜火警 26間攤商付之一炬
台中市東區新民街的傳統市場昨天深夜11時許傳出火警，因現場都是鐵皮連棟建物，火勢燃燒迅速，一發不可收拾，因有延燒之虞，台中市消防局派遣東英等12個消防分隊、92名人力前往滅火，火勢在今天凌晨1時許獲得控制，初步調查有26間攤商、2輛貨車被燒毀，詳細的火災面積、財物損失、起火原因，有待後續調查釐清。
台中市第七救災救護大隊長吳進宗表示，東區新民街的火警起初獲報是在復興路與新民街口附近，因現場為鐵皮連棟建物，所以火勢延燒迅速，火勢波及26間攤商、2輛貨車，火勢在今天凌晨1時許已獲得控制，詳細的起火原因，有待後續調查釐清，此次的市場火警，並沒有造成人員傷亡。
蔡姓肉商說，昨天深夜近11時許，他在攤位休息，準備整理貨物出貨時，突然發現隔壁幾家店家有冒出濃煙與火燄，嚇得他趕緊通報警、消到場，平常市場約清晨3、4點時，店家就會準備開賣交易，不過今天是星期一休市，所以昨天深夜幾乎都沒有攤商在現場，平時也沒有人住在市場裡，所以起火時，沒有人因此受傷送醫。
（影片受訪者為第七救災救護大隊長吳進宗）
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