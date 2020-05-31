女兒落水父親想拉她一把反被沖走 搜尋2天無所獲

新北市警、消今天到雙溪區北勢溪，搜救昨天為救女兒落水失蹤的胡姓男子，仍未發現他。下午因山區下大雨，溪水湍急結束搜索任務，明早上午8點將繼續到現場搜救。

58歲胡男與媽媽、妻子和2個成年女兒，昨天中午到雙溪區泰平里料角坑17號旁北勢溪河床野餐，20多歲的小女兒疑在拍照時失足墜落溪中，胡男靠近岸邊試圖救援時也失足落水，被溪流沖走。

胡的小女兒後來爬上溪中岩石，由其他遊客拋擲救生圈給她，順利上岸。她的媽媽也下水試圖救她，後來自行上岸時，看著丈夫已被沖到溪流下方，未料最後竟失去蹤影。

消防人員昨天下午3點多接獲報案前往搜救，直到昨晚7點仍沒發現胡男，並因山區入夜後黑色暗暫停搜救。今天上午8點多，救難人員集結後再處前往現場，但到下午仍未發現，明天將繼續搜救。