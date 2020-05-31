產業道路巷底驚見焦屍 現場查到遺書疑似自焚

台北市消防局今傍晚5點45分獲報，北投區大業路517巷底，疑似有男子自焚，消防人員到場後，快速撲滅火勢，但男子已被火燒成焦屍，明顯死亡，目前警方鑑識小組，及消防火調科在場採證調查，現場查獲遺書，詳細事發原因尚待調查釐清。

北市消防局指出，今晚接獲報案，有人在大業路自焚，立即派出人車馳援，到場後立即撲滅火勢，男子已明顯死亡，火調科人員在場採證，釐清起火原因，全案也交由警方做後續調查。

據悉，案發地點是產業道路巷底，周邊有少數矮房民宅，男子疑似在戶外自行點火焚燒，經目擊者報案、消防人員趕往現場撲滅火勢，男子已成焦屍。目前警方在場拉起封鎖線，鑑識人員採證中，現場查獲疑似是男子留下的遺書，透露厭世念頭，男子身分及事發原因尚待調查釐清。

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