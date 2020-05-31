聽新聞
test
0:00 / 0:00
爬眠月線滑落2層樓高橋下 高雄女登山客無生命危險
高雄市51歲馮姓女子今天上午與16名友人組成健走團，前往嘉義縣阿里山眠月線登山，8時許行經眠月線第8隧道第15號橋處，疑似因拍照不慎踩空，滑落約2層樓高、10公尺深橋下，消防人員到場時已有熱心山友協助背上步道，後由消防人員以繩索吊掛及人工搬運下山，送往嘉義市聖馬爾定醫院就醫。
聖馬爾定醫院表示，馮女就醫時意識清楚，沒有生命危險，腰、背有鈍傷、額頭流血，目前已轉院回高雄市就醫。
眠月線日前常傳出不慎踩空滑落等意外，嘉義縣消防局提醒，雨季期間山區容易下雨，眠月線步道枕木濕滑易發生跌落意外，請民眾務必做好安全措施、注意安全。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言