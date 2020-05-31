爬眠月線滑落2層樓高橋下 高雄女登山客無生命危險

高雄市51歲馮姓女子今天上午與16名友人組成健走團，前往嘉義縣阿里山眠月線登山，8時許行經眠月線第8隧道第15號橋處，疑似因拍照不慎踩空，滑落約2層樓高、10公尺深橋下，消防人員到場時已有熱心山友協助背上步道，後由消防人員以繩索吊掛及人工搬運下山，送往嘉義市聖馬爾定醫院就醫。

聖馬爾定醫院表示，馮女就醫時意識清楚，沒有生命危險，腰、背有鈍傷、額頭流血，目前已轉院回高雄市就醫。