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影／男子桃園市復興山區遊玩掉落瀑布 送醫不治
一名26歲男子和朋友今天到桃園市復興區霞雲里優霞雲(鐵木)瀑布遊玩，中午不小心落水失蹤，大溪警分局和消防局據報調派第四大隊復興分隊趕往救人，警方同時到場維持秩序，一直到下午3點找到人的時候已經沒生命跡象（OHCA），送醫後仍不治。
消防局中午12點48分接獲大溪警分局轉報後，由復興分隊小隊長陳清淵率隊趕往，報案訊息指出盧男在復興區霞雲里優霞雲瀑布疑似落水，請求協助搶救。救災人員抵達現場時水面上未發現男子，立即下水展開搜尋，不到兩小時找到盧男已經OHCA，3點救上岸後送往國軍醫院總醫院。消防局總計調派消防人員16名，水域義消6人，6輛消防車、救護車1輛支援。
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