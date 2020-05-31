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高雄男子上班停等紅燈遭BB彈射擊 身上5處傷口
高雄潘姓男子今上午上班途中，停等紅燈時，疑遭到BB槍射擊，身上有5處紅腫傷口，范男向警方供稱最近未與他人有所糾紛，目前警方正調閱監視器，循線追查中。
據了解，潘男（33歲）今天上午10點上班行經大順、和順路口停等紅燈時，身上遭攻擊，起初潘男原以為是小物品掉落被砸中，不以為意，過了一陣子後，又感覺到身上數次遭到不明物體射中。
直到潘趕到公司後，透過照鏡子才發現，左手臂以及肩膀部分，有5處紅腫小傷口，才感覺不對勁報警。三民二警分局員警中午獲報後重回現場，在現場找到4枚塑膠BB彈，潘男也稱無與人結仇，警方目前正調閱監視器，積極偵辦中。
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