阿里山眠月線1登山客跌落橋下 幸無生命危險
阿里山林鐵眠月線停駛多年，保留原始景觀，成為登山熱門路線，今天發生1名女登山客不慎跌落約2層樓高橋下，幸無生命危險，送醫治療；嘉義縣消防局籲登山客注意安全。
嘉義縣消防局於上午接獲嘉義縣警察局轉報，來自高雄17人團體前往阿里山林業鐵路眠月線登山，途經眠月線第8號隧道的第15號橋處，其中1名馮姓婦人不慎跌落約2層樓高的橋下，動彈不得。
消防局指出，同行友人請求其他團體協助，因在場有登山客受過救護訓練，大家一起協助搬運受傷的馮婦上橋，並由趕到的阿里山消防分隊救援人員接駁救護，傷者意識清楚，額頭流血、脊椎疼痛及右小腿疼痛，暫無生命危險，隨即送醫治療。
阿里山消防分隊分隊長黃建哲表示，阿里山林鐵眠月線自921地震後，封閉停駛至今，因沿途保留原始景觀，眠月線成為登山熱門路線，一到假日就有很多登山團體湧入，不過，民眾須注意自身安全，尤其是拍照取景時，要特別小心。
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