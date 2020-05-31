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影／好痛！機車突加速 後座妙齡女抓後車架倒栽蔥
台中市廖姓女子昨天上午騎車載林姓女子時，行經西屯區福星路，臨近市立圖書館西屯分館時，疑廖女突然加速，後座的林女手又握在機車的後車架上，導致林女重心不穩，在廖女加速起步後，林女倒栽蔥，頭部撞擊到地面，過程被後方轎車的行車記錄器拍攝下來，影片昨上傳網路後，機車後座乘客怎麼扶也引發討論，台中市第六警分局交通分隊表示，後座乘客不能側坐，可依法告發，但乘坐時雙手要放什麼位置，沒有硬性規定，以乘坐穩妥為原則。
昨天上午11時許，台中市廖姓女子（22歲）騎車載林姓女子（21歲）沿西屯區福星路往弘孝路方向行駛，在台中市立圖圖館西屯分館附近停等紅燈時，廖女疑綠燈突然加速，林女雙手抓在機車後車架，因機車加速而導致重心不穩，林女倒栽蔥，頭部撞到地面，全程被後方轎車的行車記錄器拍下。
影片昨天上傳臉書社團「重機車友各區路況、天氣回報中心」，引發討論，有網友形容是「特技表演」，還有網友看到影片直說「一定很痛吧」，也有網友說「再不扶阿？」，不過有網友提出疑問，到底後座乘客搭乘機車要如何乘坐才能確保安全？
台中市第六警分局交通分隊長張木榆表示，乘客搭乘機車時，只有不能側坐違規，可依法告發，但乘坐時，雙手應放在何處，沒有硬性規定，只需以「坐的穩定、妥當」為原則，盡量以雙手環抱前方騎士，或輕抓騎士的腰間衣褲的方式，來保持重心平衡，若機車要雙載，也要注意乘客不能在駕駛者前面，例如站在機車腳踏板。
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