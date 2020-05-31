騎士等紅燈疑遭BB彈射傷 警方調閱監視器追查
高市一名潘姓男子今天騎機車上班停等紅燈時，疑遭人持空氣槍射擊BB彈，造成左肩等有6處傷口，警方初步懷疑可能是因行車糾紛，已調閱鄰近監視器追查。
高雄市警察局三民第二分局表示，中午近11時獲報指出，潘男騎機車上班，在公司附近的大順路、民族路口停等紅燈時，疑遭人持空氣槍射擊BB彈，造成左肩等處受傷。
由於潘男當時上身只穿著背心，左肩傷口相當明顯，彈著點分布在左肩胛，他說，停等紅燈約30秒，後面有機車和汽車，也未與人發生糾紛。
對於光天化日下停等紅燈卻遇襲，警方不敢大意，已調閱鄰近監視器追查。
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