防超速釀死傷車禍 花蓮縣警局明起加強設測速照相
花蓮縣警察局統計，今年1月至4月發生近4千件交通事故，死亡14人、受傷2716人，跟去年同期相比有增加趨勢，警方分析肇事原因，多與超速有關；在去年5月至今年4月因超速發生的車禍，佔死亡車禍32％。縣警局自6月1日起，不定時在易肇事路段加強測速照相，以保障用路人安全。
縣警局指出，省道台9線、台11線與縣道193線為貫穿花蓮縣南北向主要道路，路幅寬敞筆直、車流量小，駕駛人易超速，而交通事故發生機率與嚴重程度，與行車速度成正比，行車速度愈快，駕駛人需要的反應時間愈長、煞車距離愈遠。經分析交通事故肇事原因，主要為「未注意車前狀態」、「變換車道或方向不當」、「變換車道或方向不當」、「超速失控」等違規行為所致。
縣警局統計，今年1月1日起至4月30日止，全縣交通事故已發生3980件、死亡14人、受傷2716人，與去年同期發生3543件、死亡12人、受傷2386人相較，件數增加437件、死亡增加1人、受傷增加330人，除了造成個人與家庭的損失與不幸，也增加更多社會成本。
為遏止駕駛人超速行駛，警方自6月1日起，將不定時在轄內易肇事路段或路口，增加交通稽查測速照相勤務，提高見警率，以提醒駕駛人降低行車速度，保障用路人安全。
花蓮縣警察局長林樹徽表示，十次車禍九次快，警方取締違規超速的目的，是為減少死傷車禍、降低事故嚴重性。依道路交通管理處罰條例規定，行車速度超過速限者，可處新台幣1200元以上2400元以下罰鍰，另超過規定最高時速60公里以上者，將處6000元以上24000元以下罰鍰，並吊扣車輛牌照3個月。呼籲用路人應依道路速限行駛，維護交通安全。
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