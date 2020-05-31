防超速釀死傷車禍 花蓮縣警局明起加強設測速照相

花蓮縣警察局統計，今年1月至4月發生近4千件交通事故，死亡14人、受傷2716人，跟去年同期相比有增加趨勢，警方分析肇事原因，多與超速有關；在去年5月至今年4月因超速發生的車禍，佔死亡車禍32％。縣警局自6月1日起，不定時在易肇事路段加強測速照相，以保障用路人安全。

縣警局指出，省道台9線、台11線與縣道193線為貫穿花蓮縣南北向主要道路，路幅寬敞筆直、車流量小，駕駛人易超速，而交通事故發生機率與嚴重程度，與行車速度成正比，行車速度愈快，駕駛人需要的反應時間愈長、煞車距離愈遠。經分析交通事故肇事原因，主要為「未注意車前狀態」、「變換車道或方向不當」、「變換車道或方向不當」、「超速失控」等違規行為所致。

縣警局統計，今年1月1日起至4月30日止，全縣交通事故已發生3980件、死亡14人、受傷2716人，與去年同期發生3543件、死亡12人、受傷2386人相較，件數增加437件、死亡增加1人、受傷增加330人，除了造成個人與家庭的損失與不幸，也增加更多社會成本。

為遏止駕駛人超速行駛，警方自6月1日起，將不定時在轄內易肇事路段或路口，增加交通稽查測速照相勤務，提高見警率，以提醒駕駛人降低行車速度，保障用路人安全。