影／女子墜落田寮河溺斃 消防員搜尋13小時尋獲

基隆市朱姓女子今天凌晨在田寮河祥龍橋附近墜河，消防人員漏夜搜救無所獲，持續搜救到下午一點半左右，終於在水下找到她，打撈上岸後，家屬跪地，傷心不已。案由警方調查中。

基隆市消防局「119」勤指中心今天凌晨0點13分接獲報案，指有名中年女性在田寮河靠近愛九路的河岸墜落田寮河。有人目擊並試圖拉住她，但女子仍落水，不久就失去蹤影。

消防隊員乘坐橡皮艇在田寮河面搜救，還有隊員穿著潛水裝備下水找尋，但找了一整個晚上，都沒有發現落水女子。

警方查出，落水女子是住在義二路40多歲朱姓女子，家人得知消息，在河岸焦急等待。中午過後潛水人員下水，一點半左右發現朱女受困河床，救上岸時已死亡，全案交由警方處理。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )