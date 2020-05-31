慶祝警察節 南警辦捐血活動快樂助人
為提前慶祝警察節，台南市警二分局6月3日至5日，在台南捐血中永福捐血室，舉辦捐血活動快樂助人，凡捐血250CC就送精美贈品，民眾可踴躍參與，共襄盛舉。
台南市警二分局說，這項捐血活動從6月3日至5日共3天，每天上午8點至晚上6點，地點在台南市中西區永福路一段85號，台南捐血中心永福捐血室。為鼓勵員警和民眾踴躍捐血，凡捐血250CC，可獲得精美傘套和好禮三選一，即古早味蛋糕禮盒，或是洗髮精，或是沐浴乳三選一；捐血500CC可獲瞥精美傘套和好禮三選二，即即古早味蛋糕禮盒，或是洗髮精，或是沐浴乳三選二。
「熱血一袋，救人一命」，警方說，慶祝警察節，台南市警二分局舉辦捐血活動，期望員警和警眷和家屬，都能踴躍參與，捲起袖子捐血，因為助人最快樂。
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