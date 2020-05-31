高速公路飛車追逐8分鐘 2駕駛超車最後撞車遭訴

梁姓男子和陳姓男子今年元旦，涉嫌在高速公路上飆車約8分鐘，2人互相飛車追逐超車，且多次驟然煞停，行駛到國道1號南向11.9公里處發生碰撞。全案士林地檢署依照刑法185條妨害公眾往來安全罪嫌起訴。

起訴指出，今年1月1日下午1時36分，梁開車載著妻子行經國道5號北向5.5公里出，不滿陳男開車突然變換車道到前方，梁長按喇叭並超過陳的車子，陳見狀心生不滿，同樣長按喇叭超車。

檢察官勘驗行車記錄器發現，梁、陳涉嫌妨害公眾往來安全，在高速公路上互相飛車追逐，超車開到對方車輛前方，且多次縱然煞停，沒保持適當安全距離與間格，導致後方車輛恐來不及煞車發生碰撞。

兩人在同日1點44分行駛到新北汐止區國道1號南向11.9公里時，梁變換車道未禮讓後方的陳先行，兩車發生碰撞，國道警察到場後依法送辦。