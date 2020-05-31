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工安意外頻傳 學者：需加強第一線人員教育訓練
台南市日前頻傳工安意外，今天上午又有工地天車吊掛頭突掉落砸傷男性工人，嘉義縣中正大學勞工關係學系教授馬財專建議，雇主須加強第一線生產人員教育訓練、勞工也須嚴格遵守製程SOP，才能減少意外發生。
台南市本月26日接連發生2件工人手部遭捲入機器工安意外，兩名工人1人左手拇指被削斷，另1人右手掌粉碎性骨折，嘉義縣上個月8日晚間也傳有越南外籍移工被帆布捲入織布機，因創傷性休克死亡。馬財專表示，會發生工安意外，主因包含勞動環境、機械設備，以及人員訓練等，多發生於食品製造業等。
馬財專表示，有些工廠機械設備老舊，機器的執行上過於複雜，加上部分勞工年紀較大、動作緩慢，一旦操作不慎，容易發生危險，另外，部分雇主沒針對勞工做好產業職前訓練，例如女生長頭髮要用包覆性的布包起或綁起來，避免被機器捲入、操作機器須注意手不被捲入等等，也很容易暴露在危險中。
他建議，勞動者的職業訓練SOP建置應該由上到下，進行相關素質監督，加強第一線生產人員教育訓練，並透過環境改善計畫，大幅降低意外風險，雇主也須為勞工投保勞保、健保加保，如勞工的工作性質意外性及危險性較高，也可自行加保商業保險，建構完整的保障。
馬財專說，雇主也需加強勞動法令宣導及意識，一旦發生意外，社會局會根據投保紀錄、勞動檢查等資訊了解雇主是否確實保障勞權，如被發現違法，可針對雇主進行雇傭關係的相關裁罰。
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