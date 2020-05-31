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高市消防訓練隊員3公尺墜地 腰椎骨折開刀手術順利
高雄市消防局鳳祥分隊陳姓隊員，前天在執行訓練時，意外從3公尺高處掉落，陳員腰椎骨折送醫，昨天開刀後情況穩定，明天將由醫院評估是否可下床復健，目前仍在一般病房休養中。
據了解，前天上午10點多時，高雄市消防局鳳祥分隊陳姓隊員，在進行雙節梯射水訓練時，陳全副武裝架梯攀爬到2樓平台外牆，但雙節梯卡榫突鬆脫，陳意外從3公尺高的梯上摔落，臀部著地後無法起身。
高雄市消防局指出，陳員在事故後，緊急送往高雄長庚醫院急救，陳的腰椎第1、2、4節受傷，其中第4節最為嚴重。昨天下午進行清創手術，復原狀況良好，明天有望下床復健，預估在4個月到半年之間復健完畢。至於醫藥費由消防局協助處理。
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