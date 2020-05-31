台南婦人從4樓墜落 左腳插進鐵欄杆

台南市50歲婦人，今天上午10點在東區崇善路住處4樓公寓整理花台時，疑不小心從4樓墜落，左腳膝蓋插進鐵欄杆劍突上，經消防救護人員以電動切割器切斷鐵欄杆後，將她送醫急救。

社區管理員說，聽到碰一聲，他從警衛室外出察看，有人掉落在一樓住戶前鐵欄杆，連忙請消防人員到場急救。中心派遣崇善及南門等分隊，共計出動3車6人，救護人員發現她卡在鐵欄杆上，

據了解，女性傷者年約50歲，由4樓高墬落，左腳膝蓋附近插在鐵欄杆劍突上，經救護人員動用電動切割器材電動切割器切斷鐵欄杆後，將她送醫急救，傷者意識模糊。社區民眾說，當時沒有人看到她如何墜落，可能在整理花台時不小心墜落。