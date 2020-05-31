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禍從天降！台南工地天車吊掛頭掉落 砸破70歲工人頭顱

聯合報 / 記者黃宣翰/台南即時報導

台南市安平區一處新建大樓工地，今天上午8點多傳出工地天車吊掛頭突掉落地，砸傷工地7樓工作70歲鄭姓男性工人，工人頭部顱骨開放性骨折、大量失血，消防局救護車獲報後，將這名重傷者送到成大醫院急救，醫師正開刀進行手術。

這起工安意外發生後，南市消防局119獲報派遣永華分隊救護車前往事故工地；轄區警方也獲報前往，警、消人員發現鄭姓工人當時人在7樓，被新建大樓工程天車吊掛頭砸傷頭部，造成頭部撕裂傷、顱骨開放性骨折，現場大量出血，令人怵目驚心，救護人員對傷患做初步包紮、長背板固定身體，檢視測量仍有呼吸、心跳等生命跡象，緊急搬運下樓，由救護車送到成大醫院急救。

工地主任說，當時天車還在操作，準備接下來吊掛鋼絲，但天車銜接吊掛頭的鋼絲突斷裂，鄭姓工人在7樓，閃避不及被砸中。

警察、消防單位也將這起工安事故轉通報南市勞工局、勞動部南區職業安全衛生中心。勞工局長王鑫基表示，該局與南區職業安全衛生中心都有接獲通報，正由相關人員調查工安意外的發生原因與經過，以釐清肇事責任。

台南市安平區今天發生工地意外，新建工地天車吊掛頭掉落，砸中工人重傷送醫。記者黃宣翰／攝影
台南市安平區今天發生工地意外，新建工地天車吊掛頭掉落，砸中工人重傷送醫。記者黃宣翰／攝影
台南市安平區今天發生工地意外，天車吊掛頭掉落，砸中工人，地上留有大片血跡。記者黃宣翰／攝影
台南市安平區今天發生工地意外，天車吊掛頭掉落，砸中工人，地上留有大片血跡。記者黃宣翰／攝影

成大醫院 工安 救護車
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