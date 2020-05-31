禍從天降！台南工地天車吊掛頭掉落 砸破70歲工人頭顱

台南市安平區一處新建大樓工地，今天上午8點多傳出工地天車吊掛頭突掉落地，砸傷工地7樓工作70歲鄭姓男性工人，工人頭部顱骨開放性骨折、大量失血，消防局救護車獲報後，將這名重傷者送到成大醫院急救，醫師正開刀進行手術。

這起工安意外發生後，南市消防局119獲報派遣永華分隊救護車前往事故工地；轄區警方也獲報前往，警、消人員發現鄭姓工人當時人在7樓，被新建大樓工程天車吊掛頭砸傷頭部，造成頭部撕裂傷、顱骨開放性骨折，現場大量出血，令人怵目驚心，救護人員對傷患做初步包紮、長背板固定身體，檢視測量仍有呼吸、心跳等生命跡象，緊急搬運下樓，由救護車送到成大醫院急救。

工地主任說，當時天車還在操作，準備接下來吊掛鋼絲，但天車銜接吊掛頭的鋼絲突斷裂，鄭姓工人在7樓，閃避不及被砸中。