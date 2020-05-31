影／因應台中大坑山區搜救 消防員改造皮卡百萬吊臂

台中市消防局為因應北屯大坑山區的地形，特別斥資120萬元，將東山消防分隊的一輛消防皮卡（輕便客貨兩用車），改裝吊臂，以利消防隊員在大坑山區搜救，東山消防分隊也在29日時，在大坑實施人命救助演練，演練民眾從橋梁墜落後，如何利用吊臂將消防員下放河床後，將傷者吊掛至地面。

台中市東山消防分隊在29日時，在大坑霞飛溫泉附近，實施人命救助演練，由消防局教育訓練科、車輛保養中心及第八大隊到場協助指導，主要演練的部分是利用台中唯一輛改裝有吊臂的消防皮卡，因應大坑山區的特性，進行搶救。

東山消防分隊長張啟原說，此次訓練模擬有民眾從橋上墜落，消防人員利用台中首輛皮卡車改裝吊臂，將救助人員下放至河床接近傷者，將傷者進行緊急救護處置後，使用籃式擔架將傷患吊掛至地面。

台中市消防局車輛保養中心表示，該輛改裝的消防皮卡，吊臂總長約3公尺，腳架下放長度400公釐，利用外置電瓶連結DC馬達驅動吊臂，鋼索長度25公尺，最大負重達500公斤，設有線控及無線遙控2組操作方式，此外改裝涉水進氣管、改良懸吊組，及配有移動式照明設備、拖船架、絞盤及千斤頂 ，可執行複合式災害搶救。

台中市消防局表示，因大坑風景區素有台中後花園之稱，不少民眾喜愛在此騎乘，但常因車速過快，不慎撞擊橋墩而摔落橋下等救助案發生，所以配合轄區特性改造消防皮卡。