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影／女子掉落田寮河不見蹤影 消防水下持續搜救
基隆市朱姓女子今天凌晨在愛九路口附近掉落田寮河，消防隊員前往現場搜尋沒有找到人，上午持續在河面、水下搜救。
基隆市消防局「119」勤指中心今天凌晨0點13分接獲報案，指有名中年女性從田寮河靠近愛九路的地方墜落田寮河。有人目擊並拉住她，但試圖拉回岸上失敗，女子落水後失蹤。
據了解，落水女子是住在義二路的朱姓女子，消防隊員乘坐橡皮艇在田寮河面搜救，還有隊員穿著潛水裝備下水找尋，但找了一整個晚上，都沒有發現落水女子，擴大範圍持續搜救中。
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