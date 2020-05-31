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影／近百人瑞迷路 雨中西濱快車道走4公里

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

99歲老翁雨中迷路，推著輔助椅在快車道上走了4公里，台中清水警分局員警助他脫困，帶回派出所通知家人，老翁又餓又累，員警買便當先讓他填飽肚子，家屬很感激，前天買豆花甜點回贈警方致謝。

台中市清水警分局大秀派出所警員廖德翰5月21日中午接獲報案，清水區西濱快速道路橋下有一位老先生推著輔助椅走在快車道上非常危險，當時下雨，員警擔心路面濕滑，老翁危險，盡速趕赴現場了解情形。

員警抵達現場，發現老翁走在西濱橋下車來車往的快車道上險象環生，先帶他回派出所休息，查證身分時發現劉姓老翁已高齡99歲，雖年紀大，但走起路來仍是健步如飛、身體康健。

適逢午餐時間，警員廖德翰也幫老翁買便當，並聯繫家屬到派出所，老翁的女兒向警方致謝表示爸爸平安沒事就好，經了解，劉姓老翁當天從梧棲區住家出門往南走1公里要到郵局辦事，回家途中不知為何迷失方向、在雨中的快車道上走了約4公里到清水區，幸好遇到熱心民眾及時報案請警方協助才能順利返家。

大秀所長賴進忠表示，如發現家中有年老長輩外出許久未歸，請立即撥打110請警方給予協助，此次案件也感謝民眾熱心幫忙讓老翁能順利返家。平時可讓家中長輩配戴有基本資料及家屬聯繫方式之手鍊以供辨識，或是在衣物上繡有名字，讓家中的寶出門時能多一份保障。

99歲老翁迷路雨中走在快車道上很危險，台中清水警分局員警帶他回派出所。記者游振昇／翻攝
99歲老翁迷路雨中走在快車道上很危險，台中清水警分局員警帶他回派出所。記者游振昇／翻攝
99歲老翁迷路雨中走在快車道上很危險，台中清水警分局員警帶他回派出所。記者游振昇／翻攝
99歲老翁迷路雨中走在快車道上很危險，台中清水警分局員警帶他回派出所。記者游振昇／翻攝

老翁 車道 便當
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