影／女兒落水爸搶救被沖走 警消一早集結再搜救

胡姓男子與家人在新北市雙溪區北勢溪河床野餐發生意外，胡姓夫妻下水搶救失足落水的女兒時，胡男被沖走，女兒則由胡妻救上岸。警消昨晚7點因天色昏暗暫停搜，今早8點多完成整隊，再次前往現場搜救。

58歲胡男與媽媽、妻子和2個女兒，昨天中午到雙溪區泰平里料角坑17號旁北勢溪河床野餐，20多歲的女兒疑在拍照時失足墜落溪中，父母見狀都下水搶救，最後母女平安上岸，但胡男被溪流沖走。

警、消昨天下午3點多接獲報案後前往搜救，但到昨晚7點仍沒發現胡男無尋獲，因山區天色黑暗被迫暫停搜救。

警消指出，雙溪區料角坑旁北勢溪是登山景點，地點相當偏僻，手機沒有訊號，從山下開車上山要1個多小時才能抵達，搜救難度頗高。