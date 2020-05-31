快訊

美喬治亞州長官邸遭示威者圍堵 亞特蘭大市宣布宵禁

影／女兒落水爸搶救被沖走 警消一早集結再搜救

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

胡姓男子與家人在新北市雙溪區北勢溪河床野餐發生意外，胡姓夫妻下水搶救失足落水的女兒時，胡男被沖走，女兒則由胡妻救上岸。警消昨晚7點因天色昏暗暫停搜，今早8點多完成整隊，再次前往現場搜救。

58歲胡男與媽媽、妻子和2個女兒，昨天中午到雙溪區泰平里料角坑17號旁北勢溪河床野餐，20多歲的女兒疑在拍照時失足墜落溪中，父母見狀都下水搶救，最後母女平安上岸，但胡男被溪流沖走。

警、消昨天下午3點多接獲報案後前往搜救，但到昨晚7點仍沒發現胡男無尋獲，因山區天色黑暗被迫暫停搜救。

警消指出，雙溪區料角坑旁北勢溪是登山景點，地點相當偏僻，手機沒有訊號，從山下開車上山要1個多小時才能抵達，搜救難度頗高。

新北市消防局在雙溪料腳坑19號附近設置前進指揮站，今天集結第1大隊消防員20人，義消16人，在上午8點20分步行前往現場，執行搜索勤務。

救難人員今天上午8點多在新北市雙溪區前進指揮所集結後，步行前往現場搜索失蹤的胡姓男子。記者邱瑞杰／翻攝
救難人員今天上午8點多在新北市雙溪區前進指揮所集結後，步行前往現場搜索失蹤的胡姓男子。記者邱瑞杰／翻攝

雙溪區
【閨蜜友情大考驗】看看你的專屬幸運色、送你閨蜜專屬好禮！

延伸閱讀

河邊野餐 救起落水女兒 父失蹤

新式水覆蓋工法 治河床風飛沙

一家5口溪床野餐 父救起女兒反被溪水沖走晚間暫停搜救

愛女滑落溪床父跳下救援反被沖走 救援人員雙溪搜救中

相關新聞

影／又是酒駕！台中BMW躲警飆速追撞 1死3傷4車毀

台中市大雅區中清路三段今天凌晨發生酒駕追撞車禍，造成1死3傷，警方將涉嫌酒駕陳姓男子，依公共危險等罪嫌移送法辦。

影／女兒落水爸搶救被沖走 警消一早集結再搜救

胡姓男子與家人在新北市雙溪區北勢溪河床野餐發生意外，胡姓夫妻下水搶救失足落水的女兒時，胡男被沖走，女兒則由胡妻救上岸。警...

影／闖紅燈遭賓士車撞倒 騎士怕警來先開溜

台中市黃姓男子上月初駕駛白色賓士車沿東區精武東路通行時，一輛機車突然闖紅燈從振福路口衝出，黃車閃避不及撞上，機車騎士倒地...

86歲老翁駕賓士 撞9車 3人傷

台北市一名八十六歲張姓老翁昨天上午駕駛五百萬元賓士豪華房車，行經台北市信義區，連續衝撞兩輛機車、兩輛汽車，這起車禍還波及...

綠島1孕婦懷孕7月突陣痛 空勤黑鷹馳援後送

空中總隊台東第三隊今晚8點38分接獲通知，綠島1名29歲謝姓孕婦懷孕七個月卻提早出現陣痛，經綠島衛生所診斷評估後申請空中...

台北市酒店驚傳火警 原來是消防受信總機異常

台北市中山區民生東路一家酒店今天傍晚驚傳火警，轄區中山二派出所員警趕抵現場戒備，並疏散周邊車流，消防局出動4台消防車、1...

影／板橋浮洲車站 80歲男子疑跳軌遭火車輾斃

新北市消防局今天下午4時25分獲報，板橋區浮洲車站發生民眾疑似不慎跌落軌道遭火車輾過，當場爆頭身亡。據了解，死者為80歲林姓男子...

影／展開新「橘」！新式透氣海巡安檢服 6月1日全面換裝

海巡人員橘色安檢服自2000年海巡署成立後使用至今滿20年，因應舊式安檢服有不透氣、低延展性等缺點，海巡署去年起著手研修...

假冒網路書店稱誤設會員 騙走碩士女教師20萬

詐騙集團假冒某網路書店致電林姓女教師，謊稱設定錯誤，將自動刷卡購書，再以銀行名義要她操作ATM取消交易，實則匯款，騙走2...

拖板車卡窄巷 板橋警急封路緊急救援

昨天一名男子開拖板車誤闖新北市板橋區大觀路二段265巷，結果造成兩棟鐵皮屋工廠的牆壁遭到磨擦損傷，並且卡在小巷弄中進退不...

16人今登大南澳古道1人突昏迷 宜蘭消防搶救送醫

一群16人登山客今天上午自宜蘭大南澳越嶺古道北側烏石鼻入山，往朝陽前進，上午10點48分，一行人經過步道約800公尺處，...

竹南市中心公園路樹被吹倒 1行人受傷送醫

苗栗縣竹南鎮市區中心的長青公園內，上午10點多有一株紅花羊蹄甲被強風吹倒，當時在公園的37歲陳姓男子被倒下的樹壓到，手腳...

熱門新聞

愛女滑落溪床父跳下救援反被沖走 救援人員雙溪搜救中

醫院前驚聲巨響 嘉義市忠孝路2車相撞車頭毀人受傷

86歲老翁開賓士北市信義區連撞9車 暴衝人行道進停車場

黑幫大哥變「特工」 刺探中科院軍機遭收押

一家5口溪床野餐 父救起女兒反被溪水沖走晚間暫停搜救

拖板車卡窄巷 板橋警急封路緊急救援

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。