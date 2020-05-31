影／女兒落水爸搶救被沖走 警消一早集結再搜救
胡姓男子與家人在新北市雙溪區北勢溪河床野餐發生意外，胡姓夫妻下水搶救失足落水的女兒時，胡男被沖走，女兒則由胡妻救上岸。警消昨晚7點因天色昏暗暫停搜，今早8點多完成整隊，再次前往現場搜救。
58歲胡男與媽媽、妻子和2個女兒，昨天中午到雙溪區泰平里料角坑17號旁北勢溪河床野餐，20多歲的女兒疑在拍照時失足墜落溪中，父母見狀都下水搶救，最後母女平安上岸，但胡男被溪流沖走。
警、消昨天下午3點多接獲報案後前往搜救，但到昨晚7點仍沒發現胡男無尋獲，因山區天色黑暗被迫暫停搜救。
警消指出，雙溪區料角坑旁北勢溪是登山景點，地點相當偏僻，手機沒有訊號，從山下開車上山要1個多小時才能抵達，搜救難度頗高。
新北市消防局在雙溪料腳坑19號附近設置前進指揮站，今天集結第1大隊消防員20人，義消16人，在上午8點20分步行前往現場，執行搜索勤務。
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