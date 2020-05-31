影／闖紅燈遭賓士車撞倒 騎士怕警來先開溜
台中市黃姓男子上月初駕駛白色賓士車沿東區精武東路通行時，一輛機車突然闖紅燈從振福路口衝出，黃車閃避不及撞上，機車騎士倒地，黃下車查看後，車頭有磨損痕跡，該名騎士將機車扶起，指控黃「你闖紅燈」，黃在要向警方報案時，騎士已騎車開溜，警方獲報後，循線通知蔡姓男子到案。蔡辯稱，當時是黃燈轉紅燈，且他趕上班，所以先離開，警方調閱監視器後，確認蔡有闖紅燈、肇事逃逸兩項違規，今依法告發。
台中市第三警分局交通分隊在上月2日上午6時許獲報，黃姓男子（29歲）駕駛賓士車沿東區精武東路，正綠燈欲通過振福路口時， 一輛機車突然從黃車左側闖紅燈，黃閃不及撞上，蔡姓騎士（58歲）倒地，黃下車查看狀況時，蔡已扶起機車，並指控黃「闖紅燈」，黃還來不及反應時，蔡已騎車離去。
警方循線通知蔡到案說明，蔡辯稱當時沿振福路直行，即將通過精武東路時，自己的號誌是黃燈轉紅燈，在路中和對方發生擦撞後，因自己人、車都沒事，又趕著上班，所以沒有經過對方同意，就離開現場。
警方調閱監視器，發現蔡姓騎士還未通過振福路停止線時，路口都已亮起紅燈，並非他所辯稱的黃燈轉紅燈，屬於闖紅燈的違規行為無誤，另蔡發生車禍後，未與對方妥適處理，自認沒事就離開現場，因此，警方今將依規定對其闖紅燈以及交通事故發生未依規定處置兩項違規行為，予以告發，函送台中市交通事件裁決處開罰。
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