影／闖紅燈遭賓士車撞倒 騎士怕警來先開溜

台中市黃姓男子上月初駕駛白色賓士車沿東區精武東路通行時，一輛機車突然闖紅燈從振福路口衝出，黃車閃避不及撞上，機車騎士倒地，黃下車查看後，車頭有磨損痕跡，該名騎士將機車扶起，指控黃「你闖紅燈」，黃在要向警方報案時，騎士已騎車開溜，警方獲報後，循線通知蔡姓男子到案。蔡辯稱，當時是黃燈轉紅燈，且他趕上班，所以先離開，警方調閱監視器後，確認蔡有闖紅燈、肇事逃逸兩項違規，今依法告發。

台中市第三警分局交通分隊在上月2日上午6時許獲報，黃姓男子（29歲）駕駛賓士車沿東區精武東路，正綠燈欲通過振福路口時， 一輛機車突然從黃車左側闖紅燈，黃閃不及撞上，蔡姓騎士（58歲）倒地，黃下車查看狀況時，蔡已扶起機車，並指控黃「闖紅燈」，黃還來不及反應時，蔡已騎車離去。

警方循線通知蔡到案說明，蔡辯稱當時沿振福路直行，即將通過精武東路時，自己的號誌是黃燈轉紅燈，在路中和對方發生擦撞後，因自己人、車都沒事，又趕著上班，所以沒有經過對方同意，就離開現場。