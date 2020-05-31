影／又是酒駕！台中BMW躲警飆速追撞 1死3傷4車毀

台中市大雅區中清路三段今天凌晨發生酒駕追撞死亡車禍，一輛BMW陳姓駕駛開車載2女，疑因心虛躲警察，追撞前方轎車，再撞停路邊2輛轎車，被撞轎車嚴重變形，駕駛受困被救出，送醫急救不治，警方將肇事陳男，依公共危險等罪嫌移送法辦。

據目擊者表示，被撞轎車被撞後彈到轉角，車速很快。

警方調查，今天凌晨1點多，26歲陳男開車載23歲蔡姓及鄧姓女子，在中清路與學府路口因交通違規遭警盤查，陳男疑因有飲酒心虛，高速行駛離開，從大雅區沿中清路三段往沙鹿區方向行駛。

陳男在中清路三段一家檳榔攤前，高速追撞前方由51歲張男駕駛轎車，造成使張男駕車失控再撞擊停於兩輛路邊無人轎車，卡在路樹間嚴重毀損變形，消防隊員到場搶救脫困時，他已意識不清，送醫後不治。

陳男BMW轎車安全氣囊爆開，車頭嚴重變形，擋風玻璃碎裂，左前輪只剩輪框。車上兩名女子因受傷送往醫院急救，肇事陳男經檢測有酒精反應，警方依法偵辦。

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