快訊

花蓮發生規模4.8地震！最大震度宜花4級 新北也有感

失智老人頻走失 尋獲後女警幫忙申請防走失手鍊戴上

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導

「阿伯，這是我幫你申請的防走失手鍊，以後只要查這條手鍊號碼，就可以聯絡到你的家人，或是我帶你回家了。」基隆市警第一分局三組女警劉侑芸為阿伯戴上手鍊，不斷叮嚀。

警方說，25日林姓老婦急急忙忙到分局警備隊報案，報稱與她相依為命患有失智症的同居人余老先生，在街道行走時突然走失不知去向，因他患有嚴重失智症，無法表達姓名及住所，讓她很擔心。

分局第三組組長許耀彬動員員警調閱監視器，並將余老先生的照片通報巡邏警力加強辨識搜尋，26日發現余老先生在住處附近巷道一直繞，原來他好不容易已走回到住家附近，但卻還是記不住到底那一間，請老先生先回去休息，27日再辦撤尋。

警方指出，辦理撤尋時，老先生說走失後他就一直走一直走，想走回家卻記不住家住哪裡，怎麼繞都繞不到回家的路，許組長並當場詢問老先生知不知道現在人在何處，老先生亦不知人已在警察分局，直問這是什麼地方，失智情形嚴重。

經員警了解，老婦人告知與老先生長期同居，二老相依為命，近幾年老先生因罹患失智症，經常走失，她出門都要帶著老先生，防止老先生走失，又因家貧，失活所需都靠勞保年金過活，偶爾就帶著老先生擔任臨時清潔工作，賺點微薄薪水貼補家用。

許耀彬瞭解老夫婦處境後，請女警劉侑芸主動至基隆市政府社會處幫老先生申請「防走失愛心手鍊」，劉員並為該手鍊申請設定二組聯絡人，一組為照顧老先生的老婦人，而另一組則設定劉警員本人，申請到後，劉警員並親自為老先生戴上防走失手鍊，再三叮嚀阿伯，這鍊子美美的，不可以拔下來，另也主動幫老夫婦申請「張榮發基金會急難救助」，助老夫婦度過難關。

警方說，家中若有罹患失智症易走失的老年人，外出應特別注意防止走失，家屬可向市政府社會處申請「防走失愛心手鍊」，透過手鍊編號連結社政、警政系統，快速查詢走失者身分及通知聯絡人，讓長者們可以順利找到回家的路。

失智老人頻走失，女警尋獲還幫忙申請防走失手鍊戴上。圖／警方提供
失智老人頻走失，女警尋獲還幫忙申請防走失手鍊戴上。圖／警方提供
失智老人頻走失，女警尋獲還幫忙申請防走失手鍊戴上。圖／警方提供
失智老人頻走失，女警尋獲還幫忙申請防走失手鍊戴上。圖／警方提供
失智老人頻走失，女警尋獲還幫忙申請防走失手鍊戴上。圖／警方提供
失智老人頻走失，女警尋獲還幫忙申請防走失手鍊戴上。圖／警方提供

失智症 基隆 愛心
【閨蜜友情大考驗】看看你的專屬幸運色、送你閨蜜專屬好禮！

延伸閱讀

乩童一句「基隆有人找你」 讓當了13年無名屍的父親回家

失智老婦駕電動車迷途 暖警靠「愛心手鍊」助返家

高雄哪好玩？退休女警做嚮導，串巷走弄道地玩

影／女子把洗衣店當自己家 亂畫地圖還打女警巴掌

相關新聞

台北市酒店驚傳火警 原來是消防受信總機異常

台北市中山區民生東路一家酒店今天傍晚驚傳火警，轄區中山二派出所員警趕抵現場戒備，並疏散周邊車流，消防局出動4台消防車、1...

影／板橋浮洲車站 80歲男子疑跳軌遭火車輾斃

新北市消防局今天下午4時25分獲報，板橋區浮洲車站發生民眾疑似不慎跌落軌道遭火車輾過，當場爆頭身亡。據了解，死者為80歲林姓男子...

影／展開新「橘」！新式透氣海巡安檢服 6月1日全面換裝

海巡人員橘色安檢服自2000年海巡署成立後使用至今滿20年，因應舊式安檢服有不透氣、低延展性等缺點，海巡署去年起著手研修...

假冒網路書店稱誤設會員 騙走碩士女教師20萬

詐騙集團假冒某網路書店致電林姓女教師，謊稱設定錯誤，將自動刷卡購書，再以銀行名義要她操作ATM取消交易，實則匯款，騙走2...

拖板車卡窄巷 板橋警急封路緊急救援

昨天一名男子開拖板車誤闖新北市板橋區大觀路二段265巷，結果造成兩棟鐵皮屋工廠的牆壁遭到磨擦損傷，並且卡在小巷弄中進退不...

16人今登大南澳古道1人突昏迷 宜蘭消防搶救送醫

一群16人登山客今天上午自宜蘭大南澳越嶺古道北側烏石鼻入山，往朝陽前進，上午10點48分，一行人經過步道約800公尺處，...

竹南市中心公園路樹被吹倒 1行人受傷送醫

苗栗縣竹南鎮市區中心的長青公園內，上午10點多有一株紅花羊蹄甲被強風吹倒，當時在公園的37歲陳姓男子被倒下的樹壓到，手腳...

86歲老翁開賓士北市信義區連撞9車 暴衝人行道進停車場

8旬張姓老翁上午開車行經台北市信義區，連續衝撞兩輛機車、兩輛汽車，再開進停車場波及5輛汽車，他與兩名機車騎士被送醫，沒有...

西門町民宅屢遭噴漆 塗鴉客遭逮稱酒後衝動

西門町商圈一處民宅大門日前遭人塗鴉噴漆，警方鎖定一名27歲陳姓男子，今天上凌晨循線在商圈內尋獲陳男，他坦承酒後失控在民宅...

台中女運將酒後連環撞波及4車 好在僅1名機車騎士擦傷

陳姓女運將酒後駕車，今天凌晨在中市北區五權路與篤行路附近，涉嫌撞到前方蔡姓機車騎士，致蔡受擦傷，所騎機車撞及路旁的1輛自...

警民聯合愛心捐血 中壢員警捲袖贈熱血

為呼籲全民愛心捐血，桃園市中壢警分局同中壢民防、義警中隊，今天早上9點至下午5點在中壢SOGO百貨旁，聯合辦理警民愛心捐...

影／海巡新艇運抵東沙 立即投入海上執法

海巡署艦隊分署籌建海巡艦艇發展計畫，建造50艘沿岸多功能艇，第5艘「CP-1025」巡防艇於5月21日完成驗收交船，昨天...

熱門新聞

醫院前驚聲巨響 嘉義市忠孝路2車相撞車頭毀人受傷

愛女滑落溪床父跳下救援反被沖走 救援人員雙溪搜救中

86歲老翁開賓士北市信義區連撞9車 暴衝人行道進停車場

蔡總統學位疑雲／張惇涵出庭 法官提醒「不要自己扛責任」

影／樹林資收場冒熊熊大火 波及周邊2間廠房

國道逼車害命！他遭輕罪起訴 法院認有故意改重罪判刑

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。