失智老人頻走失 尋獲後女警幫忙申請防走失手鍊戴上
「阿伯，這是我幫你申請的防走失手鍊，以後只要查這條手鍊號碼，就可以聯絡到你的家人，或是我帶你回家了。」基隆市警第一分局三組女警劉侑芸為阿伯戴上手鍊，不斷叮嚀。
警方說，25日林姓老婦急急忙忙到分局警備隊報案，報稱與她相依為命患有失智症的同居人余老先生，在街道行走時突然走失不知去向，因他患有嚴重失智症，無法表達姓名及住所，讓她很擔心。
分局第三組組長許耀彬動員員警調閱監視器，並將余老先生的照片通報巡邏警力加強辨識搜尋，26日發現余老先生在住處附近巷道一直繞，原來他好不容易已走回到住家附近，但卻還是記不住到底那一間，請老先生先回去休息，27日再辦撤尋。
警方指出，辦理撤尋時，老先生說走失後他就一直走一直走，想走回家卻記不住家住哪裡，怎麼繞都繞不到回家的路，許組長並當場詢問老先生知不知道現在人在何處，老先生亦不知人已在警察分局，直問這是什麼地方，失智情形嚴重。
經員警了解，老婦人告知與老先生長期同居，二老相依為命，近幾年老先生因罹患失智症，經常走失，她出門都要帶著老先生，防止老先生走失，又因家貧，失活所需都靠勞保年金過活，偶爾就帶著老先生擔任臨時清潔工作，賺點微薄薪水貼補家用。
許耀彬瞭解老夫婦處境後，請女警劉侑芸主動至基隆市政府社會處幫老先生申請「防走失愛心手鍊」，劉員並為該手鍊申請設定二組聯絡人，一組為照顧老先生的老婦人，而另一組則設定劉警員本人，申請到後，劉警員並親自為老先生戴上防走失手鍊，再三叮嚀阿伯，這鍊子美美的，不可以拔下來，另也主動幫老夫婦申請「張榮發基金會急難救助」，助老夫婦度過難關。
警方說，家中若有罹患失智症易走失的老年人，外出應特別注意防止走失，家屬可向市政府社會處申請「防走失愛心手鍊」，透過手鍊編號連結社政、警政系統，快速查詢走失者身分及通知聯絡人，讓長者們可以順利找到回家的路。
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