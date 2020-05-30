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影／展開新「橘」！新式透氣海巡安檢服 6月1日全面換裝

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

海巡人員橘色安檢服自2000年海巡署成立後使用至今滿20年，因應舊式安檢服有不透氣、低延展性等缺點，海巡署去年起著手研修新式安檢服，預計今年6月1日將全面換裝。

海巡署表示，現行海巡橘色安檢勤務服是國人對海巡人員的共同印象，隨時代變遷，海巡勤務內容及工作挑戰皆不同以往，為強化海巡服裝功能，海巡署去年5月起著手制服改革作業；新式安檢服以第一線人員實際穿著需求與期待為重點，以提升布料材質、穿著機能為進化主軸，但制服顏色、外觀皆與舊式安檢服相同，不影響民眾辨識海巡既有特徵。

新式安檢服改革舊式服裝「悶熱不透氣、材質缺乏延展性、攜帶裝備行動受限」等缺點，並將反光辨識及車縫製工納入設計重點。針對季節性穿著需求，區分長短兩款不同材質上衣，冬季以防風防潑水為主，夏季著重透氣及快乾機能，提升海巡人員執勤舒適性。

另外，新式安檢服也增加應勤裝備掛附功能性，如工作褲多口袋設計，上衣增設筆插、胸前密錄器、左右處無線電發話器附掛點及夾槽等；配合政府兩性平權政策，新制服也針對女性同仁身形及需求，開發女性專用版型，以切合海巡人員執行各項勤務的需求。

海巡署強調，新式安檢服不僅僅是一件制服，更是海巡人員日夜守護國家海疆及海岸線的責任象徵；提供好穿、實穿、耐穿的制服，不僅改善工作環境,，更能增進工作效率，為國人提供更好的守護與服務。

新式安檢服改革舊式服裝「悶熱不透氣、材質缺乏延展性、攜帶裝備行動受限」等缺點。記者李隆揆／翻攝
新式安檢服改革舊式服裝「悶熱不透氣、材質缺乏延展性、攜帶裝備行動受限」等缺點。記者李隆揆／翻攝
海巡署去年起著手研修新式安檢服，預計今年6月1日將全面換裝。記者李隆揆／翻攝
海巡署去年起著手研修新式安檢服，預計今年6月1日將全面換裝。記者李隆揆／翻攝
新式安檢服改革舊式服裝「悶熱不透氣、材質缺乏延展性、攜帶裝備行動受限」等缺點。記者李隆揆／翻攝
新式安檢服改革舊式服裝「悶熱不透氣、材質缺乏延展性、攜帶裝備行動受限」等缺點。記者李隆揆／翻攝
新式安檢服改革舊式服裝「悶熱不透氣、材質缺乏延展性、攜帶裝備行動受限」等缺點。記者李隆揆／翻攝
新式安檢服改革舊式服裝「悶熱不透氣、材質缺乏延展性、攜帶裝備行動受限」等缺點。記者李隆揆／翻攝
新式安檢服改革舊式服裝「悶熱不透氣、材質缺乏延展性、攜帶裝備行動受限」等缺點。記者李隆揆／翻攝
新式安檢服改革舊式服裝「悶熱不透氣、材質缺乏延展性、攜帶裝備行動受限」等缺點。記者李隆揆／翻攝
新式安檢服改革舊式服裝「悶熱不透氣、材質缺乏延展性、攜帶裝備行動受限」等缺點。記者李隆揆／翻攝
新式安檢服改革舊式服裝「悶熱不透氣、材質缺乏延展性、攜帶裝備行動受限」等缺點。記者李隆揆／翻攝
新式安檢服改革舊式服裝「悶熱不透氣、材質缺乏延展性、攜帶裝備行動受限」等缺點。記者李隆揆／翻攝
新式安檢服改革舊式服裝「悶熱不透氣、材質缺乏延展性、攜帶裝備行動受限」等缺點。記者李隆揆／翻攝

海巡署 安檢 制服
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