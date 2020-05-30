假冒網路書店稱誤設會員 騙走碩士女教師20萬

詐騙集團假冒某網路書店致電林姓女教師，謊稱設定錯誤，將自動刷卡購書，再以銀行名義要她操作ATM取消交易，實則匯款，騙走20萬元。

警方說，高雄市擁有碩士學歷的林姓女教師最近接到詐騙電話，歹徒自稱某網路書店客服人員，稱帳務系統錯誤，誤設為高級VIP會員，將自動刷卡5萬元買書，會通知銀行取消交易。

歹徒隨後假冒銀行襄理來電，以設定系統為由，指示操作ATM匯款5800元，收款後退回讓林卸下心防，要求再匯5萬元，騙稱沒收到；林接連匯出20萬元，起疑撥打165反詐騙專線諮詢才知受騙。