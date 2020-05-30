聽新聞
test
0:00 / 0:00
假冒網路書店稱誤設會員 騙走碩士女教師20萬
詐騙集團假冒某網路書店致電林姓女教師，謊稱設定錯誤，將自動刷卡購書，再以銀行名義要她操作ATM取消交易，實則匯款，騙走20萬元。
警方說，高雄市擁有碩士學歷的林姓女教師最近接到詐騙電話，歹徒自稱某網路書店客服人員，稱帳務系統錯誤，誤設為高級VIP會員，將自動刷卡5萬元買書，會通知銀行取消交易。
歹徒隨後假冒銀行襄理來電，以設定系統為由，指示操作ATM匯款5800元，收款後退回讓林卸下心防，要求再匯5萬元，騙稱沒收到；林接連匯出20萬元，起疑撥打165反詐騙專線諮詢才知受騙。
刑事局預防科指出，這是ATM解除分期付款詐騙手法，與購物網站個資外洩有關，ATM根本不具解除設定、身分驗證或退款等功能，民眾接到這類電話應掛斷，撥打165查證。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言