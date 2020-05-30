奇雞求生...消防隊外這面牆 火警逃生宣導超吸睛

楠梓消防分隊外牆彩繪漆上「奇雞求生記」，楠梓溪邊常見的「紅冠水雞」搖身變成彩繪主角，生動描繪牠聽到住警器鈴聲大作，發現有火煙，立刻通報119並在窗邊待援。楠梓消防分隊表示，往來楠梓路、清豐路口時，彩繪牆面相當吸睛，希望能24小時全天候提醒鄰里正確火警逃生觀念。

楠梓消防分隊北面牆高6公尺、長9公尺，原本只是素面外牆，但在分隊即將邁入成隊30年之際，委外請廠商畫工彩繪「防火宣導彩繪牆」，動用4、5名畫工，花了2、3天完成「奇雞求生記」彩繪牆。

牆面上畫著一隻紅冠水雞，聽聞「住宅用火災警報器」聲響後，驚覺房門外有濃煙，驚呼「119！救命啊！我家失火了！」接著回頭一看，發現身旁有窗戶，直說「太棒了！有窗戶！」於是就打開窗戶、待在窗邊待援；牆面右下角還畫上打火弟兄佈水線搶救。

楠梓分隊表示，希望透過彩繪牆，提醒民眾如果遇上火警，首先務必確認周遭有沒有對外窗戶，若狀況許可，先關門阻擋火煙及高熱，再待在窗邊等待消防人員救援。另外，也提醒民眾居家安裝「住警器」有助於及早發現火災、及時逃生。