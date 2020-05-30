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拖板車卡窄巷 板橋警急封路緊急救援
昨天一名男子開拖板車誤闖新北市板橋區大觀路二段265巷，結果造成兩棟鐵皮屋工廠的牆壁遭到磨擦損傷，並且卡在小巷弄中進退不得，駕駛說因為不熟路況才誤闖，最後在10多名警察封路指揮之下，花了將近2小時，才慢慢把拖板車從窄巷中開出，解除了窘境。
29日上午10時板橋警分局接獲民眾報案，在大觀路2段265巷靠近環河西路，有一台大型聯結車在現場卡住，造成交通阻塞已經10多分鐘，大觀所長鍾明豐接獲指示後隨即派員前往現場進行交通疏導，並且進行封路管制，由於當時行經該路段的車流量不少，又加上當地巷弄狹小，10餘名員警頂著烈日，現場拉出封鎖線，出動堆高機將貨車所載運的水泥管卸下，並且慢慢指引聯結車行駛出巷弄，花了兩個多小時，順利的將連結車才駛出巷口。
司機表示，從南部北上 台北運送水泥管前往工地，路況不熟使用GPS導航，沒想到該路段巷弄僅能容納普通小型車輛通行，但因GPS導航並未能考慮車輛大小，誤以為能夠順利通行該巷弄，但反而卻讓車輛卡在巷弄中進退不得，頓時陷入進退兩難的窘境，幸好在警方的協助引導之下，駕駛將車輛開出巷口後，也特別感謝板橋警方對於他的協助。
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