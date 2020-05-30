竹南市中心公園路樹被吹倒 1行人受傷送醫

竹南鎮市中心的長青公園內，上午10點多發生公園路樹被強風吹倒傷及路人的意外，被吹倒的路樹在中午已清除完畢。圖／竹南鎮公所提供

苗栗縣竹南鎮市區中心的長青公園內，上午10點多有一株紅花羊蹄甲被強風吹倒，當時在公園的37歲陳姓男子被倒下的樹壓到，手腳及額頭受到擦撞傷，由救護車送醫；竹南鎮長方進興聞訊趕到醫院探視，並致贈傷者慰問金，現場斷折的公園路樹在中午已由鎮公所派員鋸除並清理完畢。

苗栗縣消防局指出，上午10點23分接獲報案有公園路樹被強風吹倒，有行人受傷，竹南消防分隊派遣救護車抵達時，傷者已在路邊等候，由救護車送往隔壁一條街的慈祐醫院治療。

竹南鎮長方進興及秘書謝文福聞訊趕往探視，方進興先致贈3000元慰問金給傷者，鎮公所也將負責後續醫藥費等事宜。