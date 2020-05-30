聽新聞
test
0:00 / 0:00
竹南市中心公園路樹被吹倒 1行人受傷送醫
苗栗縣竹南鎮市區中心的長青公園內，上午10點多有一株紅花羊蹄甲被強風吹倒，當時在公園的37歲陳姓男子被倒下的樹壓到，手腳及額頭受到擦撞傷，由救護車送醫；竹南鎮長方進興聞訊趕到醫院探視，並致贈傷者慰問金，現場斷折的公園路樹在中午已由鎮公所派員鋸除並清理完畢。
苗栗縣消防局指出，上午10點23分接獲報案有公園路樹被強風吹倒，有行人受傷，竹南消防分隊派遣救護車抵達時，傷者已在路邊等候，由救護車送往隔壁一條街的慈祐醫院治療。
竹南鎮長方進興及秘書謝文福聞訊趕往探視，方進興先致贈3000元慰問金給傷者，鎮公所也將負責後續醫藥費等事宜。
鎮公所指出，上午竹南風勢較強，被吹倒的路樹紅花羊蹄甲已種植多年，位置在兒童遊樂器材旁，鎮公所在中午12點多已清除完畢。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言