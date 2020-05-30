台中女運將酒後連環撞波及4車 好在僅1名機車騎士擦傷

陳姓女運將酒後駕車，今天凌晨在中市北區五權路與篤行路附近，涉嫌撞到前方蔡姓機車騎士，致蔡受擦傷，所騎機車撞及路旁的1輛自小客車、及小貨車，而陳女所駕小黃失控再撞陳男所騎機車，經警測得陳女酒測值為0.17毫克，市警二分局將依公共危險罪把陳女移送法辦。

市警二分局文正派出所員警，於今天凌晨2時40分獲報，北區五權路209號前發生多輛車連續擦撞，警網馬上趕往現場，查出計程車司機陳女（41歲）駕小黃由英士路沿五權路慢車道往篤行路方向直行。

陳女先撞及前方同向的蔡姓機車騎士（29歲），造成蔡男倒地受傷，並波及路邊一部自小客車及一部自小貨車（駕駛人未在場），小黃又接續撞及前方停於停等區的陳姓機車騎士（29歲），所幸陳男及時跳車才未受傷。現場僅蔡男手腳擦傷，自行就醫。