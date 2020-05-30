警民聯合愛心捐血 中壢員警捲袖贈熱血

為呼籲全民愛心捐血，桃園市中壢警分局同中壢民防、義警中隊，今天早上9點至下午5點在中壢SOGO百貨旁，聯合辦理警民愛心捐血活動，呼籲全民響應捐血，讓熱血蔓延、熱情無限。

曾經作為軍官後來轉換跑道投入警察工作的林春森，是長年以來持續投入捐血活動的熱血警員，他酷愛慢跑、爬山等運動，今年53歲而身材仍然相當標準。林春森認為捐血不但可以促進血液新陳代謝，有益自己的健康，更重要的是能幫助傷病患者挽救生命。

他說，雖然喜歡運動，也幾乎每天早上不分晴雨都慢跑，但始終認為運動只是個人的事，捐血才有幫助到他人的感覺。因酷愛運動所以身材還標準沒有慢性病，為了保持符合捐血條件也積極維持身體健康而持續運動，這就是一種正向循環。