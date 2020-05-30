影／海巡新艇運抵東沙 立即投入海上執法

海巡署艦隊分署籌建海巡艦艇發展計畫，建造50艘沿岸多功能艇，第5艘「CP-1025」巡防艇於5月21日完成驗收交船，昨天運抵東沙島，進駐高雄海巡隊東沙分隊，投入海上執法與救援工作。高雄海巡隊表示，可全面提升東沙海域巡防任務，成為東沙海域重要生力軍。

新造多功能艇，船長11.86米、船寬3.4米、排水量8噸，採用玻璃纖維材質，搭配900匹馬力引擎，最高航速可達45節（約83公里），續航力達288浬（約553公里）。該型艇具備速度快、吃水淺、靈活性高等特性，適合做為沿近海救生救難，以及離島海域查緝工作的執法利器。