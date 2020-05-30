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外送遇行車糾紛上演全武行 1人褲子還被扯掉
有網友在臉書社團「新竹爆料公社」分享一段影片，一名外送員與另一名身穿深色衣服的男子打成一團，打鬥過程中，男子的褲子還不小心被扯下，2人一路從住家騎樓打到馬路上，附近居民紛紛上前想制止並報警，警方到場了解後，原來2人是因行車糾紛起口角，演變為肢體衝突，男子在警方到場前就已自行離去，外送員僅手指有擦傷，在警方告知相關權利後，表示暫時不對該名男子提告。
警方表示，昨天下午2點多接獲民眾報案，新竹縣湖口鄉力行街上有2人在打架，立即趕赴現場，警方到場時，其中一名穿深色衣服的男子已經離去，只剩外送員還在現場。
根據外送員描述，他當時騎車經過一戶住宅，男子沒有先確認是否有車經過，就騎著機車想從騎樓倒車出來，他差點撞上男子，幸好及時閃避，他回頭看男子，並說了「先生，你倒車不用看後面的喔」沒想到對方竟回他「有撞到嗎？」讓他氣憤回答「有撞到才有事啦！」2人之後便各自離開。
外送員說，送完餐點後，接著要往市區繼續等餐，路途中先將車停在力行街檢查新訂單，未料男子剛好也騎車到附近換機油，男子看到他後走過來說「你是不爽是不是？」他也回「難道我要很爽嗎？差點發生車禍」，之後男子便開始動手。
2人一路從騎樓扭打到馬路中央，被後方的子行車紀錄拍下整個過程，男子的褲子還不小心被扯落，附近居民聽到吵架聲出來查看，發現有人在打架後立刻報警，男子發現有人報警後，便趕緊離開現場。
警方表示，到場時該名男子已經離去，詢問衝突原因後，也告知外送員相關權利，當事人表示暫時不對該名男子提告，但警方仍會追查男子身分。
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