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影／老翁大雨中忘記車停那 警全身淋濕幫找到機車

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

七旬劉姓老翁昨天中午騎機車到國稅局幫子女報所得稅，報完稅後，外面滂沱大雨，他忘了機車停在那裡，向員警求救，警員不管雨有多大，全身濕淋淋，找了半小時，終於找到劉的機車，劉頻向警員敬禮致謝。

台中市警西區派出所員警，於5月29日12時20分接獲民眾報案有迷失老人，警員到場後，發現有七旬的劉男坐在椅子上，他神情慌張地向警方表示自己來國稅局幫小孩報所得稅，來的時候沒有下雨，但報稅結束後走出大門下著滂沱大雨，突然忘了自己的機車停放在何處。

警員甘紹甫詢問劉是否記得所騎機車車號，劉向甘表示僅記得車牌的數字，其他都不記得，身上也沒帶手機，也不記得家人的手機號碼，甘以劉提供的資料，在附近巷道尋找了一陣子，一無所獲。

甘見天氣相當不好，劉身體狀況似乎有點受寒，想先行載劉返回住處，因此詢問劉家住何處，劉表示自己就住在台灣銀行附近，自己可以先走回家改天再來找車。

同時間，另名警員張瀛方請所內同事調閱監視器，來確認劉姓民眾最後一次騎乘的地點畫面，發現劉姓民眾在自由路一段永豐銀行前出現過，張不管雨有多大，便立刻跑到永豐銀行前確認，終於在永豐銀行附近找到劉的機車。

劉一見到愛車，頻頻向員警敬禮致謝，並向甘表示：「有你們真好！你們辛苦了！」，張看著劉姓老翁的笑容，就算全身制服因為在雨中找車而淋溼，也覺得很值得。

七旬劉姓老翁昨天中午在大雨中，忘了機車停在那裡，向員警求救，警員不管雨有多大，全身濕淋淋，找了半小時，終於找到劉的機車，劉頻向警員敬禮致謝。圖／台中市警一分局提供
七旬劉姓老翁昨天中午在大雨中，忘了機車停在那裡，向員警求救，警員不管雨有多大，全身濕淋淋，找了半小時，終於找到劉的機車，劉頻向警員敬禮致謝。圖／台中市警一分局提供

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