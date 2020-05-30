醫院前驚聲巨響 嘉義市忠孝路2車相撞車頭毀人受傷

嘉義市李姓駕駛昨晚11時許，駕車行經嘉義市忠孝路與保健街口（嘉義基督教醫院前），與黃姓女駕駛的自小客車發生撞擊，2車車頭全毀，黃女受困車內、腹背疼痛，兩側安全氣囊皆彈開，經消防員脫困救出送醫，相關肇事原因正由警方調查中。

嘉義市政府消防局表示，昨日23時30分受理民眾報案指稱，忠孝路與保建街口發生重大車禍，立即派遣第二消防大隊後湖分隊3車8人前往處理。

救護人員抵達現場時，發現路口兩輛汽車相撞，兩車車頭幾乎全毀、狀況緊急，其中一輛車27歲李姓駕駛自行下車，表示僅輕微擦傷拒絕送醫；另一輛轎車內一名年約48歲黃姓女性駕駛，坐在車內急需救護及脫困，兩側安全氣囊皆彈開。