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失智老婦駕電動車迷途 暖警靠「愛心手鍊」助返家

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導

桃園市平鎮區昨天清晨5點，飄著毛毛細雨，一名老婦駕駛電動代步車，緩緩移動在接道上，顯得格外顯眼，巡經員警向前關心，沒想到一問之下才發現原來老婦迷路了，所幸員警靠著老婦手腕處戴著愛心手鍊，聯繫上她的家人，將她安全送返家。

平鎮警分局宋屋派出所長姚金寶表示，家住中壢區高齡82歲的葉姓老婦，昨清晨趁著家人還未起床，一個人獨自駕著電動代步車外出，但因年事已高，略有失智，出了門卻忘了回家的路，迷失在街頭。

恰好巡邏員警劉明有及林柏翰經過，本想善意的提醒老婦人要靠邊騎乘比較安全，沒想到一問之下，才知道老婦迷了路，面對員警的詢問，老婦只能模糊的說出自己的名字，至於住址及家屬電話等資料，均未能完整提供，員警無奈，只好先用巡邏車將老婦帶回駐地稍作休息，再做打算。

所幸員警觀察細微，發現老婦手腕處戴著愛心手鍊，按照手鍊上的電話聯繫家屬，睡夢中的家屬接到員警的通知，慌張的趕到派出所，見到母親平安無恙，總算一展愁眉，卸下心中的大石，連聲向員警道謝。警方也呼籲，家中如有失智症的長輩，得向桃園市政府申請申請「愛心手鍊」，且切勿放任自行外出，以免發生憾事。

員警靠著老婦手腕處戴著的愛心手鍊，聯繫上她的家人，將她安全送返家。記者高宇震／翻攝
員警靠著老婦手腕處戴著的愛心手鍊，聯繫上她的家人，將她安全送返家。記者高宇震／翻攝
桃園市平鎮區昨天清晨5點，一名老婦駕駛電動代步車，緩緩移動在接道上，巡經員警向前關心，一問之下才發現原來老婦迷路了。記者高宇震／翻攝
桃園市平鎮區昨天清晨5點，一名老婦駕駛電動代步車，緩緩移動在接道上，巡經員警向前關心，一問之下才發現原來老婦迷路了。記者高宇震／翻攝

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