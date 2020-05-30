失智老婦駕電動車迷途 暖警靠「愛心手鍊」助返家

桃園市平鎮區昨天清晨5點，飄著毛毛細雨，一名老婦駕駛電動代步車，緩緩移動在接道上，顯得格外顯眼，巡經員警向前關心，沒想到一問之下才發現原來老婦迷路了，所幸員警靠著老婦手腕處戴著愛心手鍊，聯繫上她的家人，將她安全送返家。

平鎮警分局宋屋派出所長姚金寶表示，家住中壢區高齡82歲的葉姓老婦，昨清晨趁著家人還未起床，一個人獨自駕著電動代步車外出，但因年事已高，略有失智，出了門卻忘了回家的路，迷失在街頭。

恰好巡邏員警劉明有及林柏翰經過，本想善意的提醒老婦人要靠邊騎乘比較安全，沒想到一問之下，才知道老婦迷了路，面對員警的詢問，老婦只能模糊的說出自己的名字，至於住址及家屬電話等資料，均未能完整提供，員警無奈，只好先用巡邏車將老婦帶回駐地稍作休息，再做打算。