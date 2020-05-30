客運司機進站誤點 竟遭70歲火爆翁飆國罵、硬拖下車

桃園1名70歲宋姓老翁不滿公車誤點，竟朝楊姓司機飆國罵，怒斥對方說「媽的！會不會看時間！」還跑上車硬拖對方下車，2人發生肢體衝突，宋還揚言要找區長理論，楊不甘受辱決定提告，宋矢口否認反控楊態度不佳，但過程都被監視器拍下，檢方偵結依公然侮辱、強制等罪嫌起訴宋翁。

檢警調查，宋翁今年1月13日下午3點多，在蘆竹南崁路等公車因不滿進站誤點，竟氣的朝楊姓司機飆國罵，怒氣沖沖說「現在幾點了！」、「會不會看時間！」還衝上車發生拉扯，硬是把楊給拖下車不斷挑釁，更揚言說要去區公所找區長理論。

楊無端受辱，又遭以強暴行使無義務之事，決定報警對宋翁提告；檢方訊時，宋矢口否認犯行，辯稱沒有飆國罵，脫口說「媽的」是屬於語助詞，也否認上車拉扯、推對方，並反控當時是楊男口氣不佳、作勢要打他，所以才說要去找區長理論。