國道逼車害命！他遭輕罪起訴 法院認有故意改重罪判刑

劉姓男子不滿高姓貨車司機上匝道超車，在國道1號上多次急煞企圖攔阻對方，害高反應不及追撞失控翻車，整個人被拋出車外重摔慘死，檢察官依過失致死罪嫌起訴劉，但桃園地院認為，劉主觀可預見急煞恐致追撞，其具有傷害不確定故意，變更起訴法條改依傷害致死罪判劉3年6月，可上訴。

經調查，劉2018年11月30日晚上9點多從林口上國道要到中壢，在匝道口認為後方高駕駛的小貨車緊貼超車，劉心生不滿踩油門從左側超車，多次急煞、變換車道阻擋高，害對方反應不及追撞，更失控撞上槽化島翻覆，高整個人遭拋出車外摔死。

劉男辯稱，當時下匝道因高的車很快逼近他，心裡有點不開心，試著要攔住對方的車，要問他到底怎麼回事，結果沒攔下來想說就算了，並說自己不是故意踩煞車，結果才減速要回桃園，高的車就從他左後方撞到，又去撞安全島飛起來在空中翻覆。

法院勘驗行車記錄器發現，劉、高的車當時均在匝道，劉為攔下高先變換車道至他左側，再快速往右切入到高前方並踩煞車，高則切往左方，但劉又緊接切入高前方，2車的煞車燈均明滅數次，可見劉數度減速，再略往右偏後遽然煞車，才使高往前追撞失控，並撞槽化島翻覆。

另外，劉自稱要上高速公路往中壢，不知為何要往右偏，但法院發現，當時內、外側車道均無壅塞，劉卻往右略偏急踩煞車，顯然是為了攔截、阻當高，加上劉說自己時速約70公里，主觀上應可預見若急煞，很可能導致後車反應不及撞上，認定劉有傷害之不確定故意。

法院認為，劉因心生不滿就高速超車、阻擋，導致高反應不及追撞失控遭拋飛摔死，沒有慎思其後果，雖然主觀上並未預見高死亡結果，但仍輕率作出傷害行為，與高死亡結果具相當因果關係，變更起訴法條改依傷害致死罪判刑。