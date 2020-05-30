電動機車「爆充」 噴火燒毀成廢鐵

新北市樹林區昨天清晨發生電動車充電自燃事故，幾分鐘內燒得只剩下骨架。記者巫鴻瑋／翻攝

新北市樹林區昨天清晨發生電動機車自燃燒成廢鐵意外，燃燒瞬間噴湧出的大量白煙，宛如火箭升空，還差點將一旁的娃娃機店都燒毀，所幸當時店內沒有人，住戶也都及時逃生，警消獲報在十分鐘內撲滅火勢。

火警發生在昨天清晨五點卅分，新北市樹林保安街的一間娃娃機店前，停放的一輛機車正在充電，突然從坐墊車廂內噴湧出大量白煙，隨後白煙吞噬整輛機車，接著從車底噴出大火，像是火箭即將升空，嚇壞不少清晨運動的民眾，立刻協助報警。

新北市消防局第五大隊接獲通報後，派出九輛消防車到場救援，機車因大火燒成廢鐵，火勢還一度朝娃娃機店內蔓延，所幸在水線灌救下，不到十分鐘就撲滅火勢。

電動機車業者懷疑，起火原因可能是鋰電池的充電元件發生故障，使得電池電壓不斷升高，出現「爆充」情形，在充電模組沒有自動斷電的狀況下，電池因而膨脹撐破，導致爆炸起火。

電動機車業者懷疑，起火原因可能是鋰電池的充電元件發生故障，使得電池電壓不斷升高，出現「爆充」情形。記者巫鴻瑋／翻攝

據調查，這輛起火的電動機車是樓上住戶所停放，因為隔日上班要騎乘，晚上都以延長線從室內接電，供機車充電到天亮，通常充電時間在六小時以上，過去都沒發生過問題。

娃娃機業者得知差點連店面都被波及，趕緊前往查看，所幸僅有門口的布簾及部分器具遭焚毀，較為貴重的娃娃機台都沒有受損，店內有遭濃煙熏黑的情況，但暫時不會向車主求償。

電動機車業者提醒，除了依照原廠指示進行充電，也應避免改裝電池模組、配件，同時也不要長時間進行充電，並定期檢修或更換鋰電池。