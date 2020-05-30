聽新聞
test
0:00 / 0:00

電動機車「爆充」 噴火燒毀成廢鐵

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新北報導

新北市樹林區昨天清晨發生電動車充電自燃事故，幾分鐘內燒得只剩下骨架。記者巫鴻瑋／翻攝
新北市樹林區昨天清晨發生電動車充電自燃事故，幾分鐘內燒得只剩下骨架。記者巫鴻瑋／翻攝

新北市樹林區昨天清晨發生電動機車自燃燒成廢鐵意外，燃燒瞬間噴湧出的大量白煙，宛如火箭升空，還差點將一旁的娃娃機店都燒毀，所幸當時店內沒有人，住戶也都及時逃生，警消獲報在十分鐘內撲滅火勢。

火警發生在昨天清晨五點卅分，新北市樹林保安街的一間娃娃機店前，停放的一輛機車正在充電，突然從坐墊車廂內噴湧出大量白煙，隨後白煙吞噬整輛機車，接著從車底噴出大火，像是火箭即將升空，嚇壞不少清晨運動的民眾，立刻協助報警。

新北市消防局第五大隊接獲通報後，派出九輛消防車到場救援，機車因大火燒成廢鐵，火勢還一度朝娃娃機店內蔓延，所幸在水線灌救下，不到十分鐘就撲滅火勢。

電動機車業者懷疑，起火原因可能是鋰電池的充電元件發生故障，使得電池電壓不斷升高，出現「爆充」情形，在充電模組沒有自動斷電的狀況下，電池因而膨脹撐破，導致爆炸起火。

電動機車業者懷疑，起火原因可能是鋰電池的充電元件發生故障，使得電池電壓不斷升高，出現「爆充」情形。記者巫鴻瑋／翻攝
電動機車業者懷疑，起火原因可能是鋰電池的充電元件發生故障，使得電池電壓不斷升高，出現「爆充」情形。記者巫鴻瑋／翻攝

據調查，這輛起火的電動機車是樓上住戶所停放，因為隔日上班要騎乘，晚上都以延長線從室內接電，供機車充電到天亮，通常充電時間在六小時以上，過去都沒發生過問題。

娃娃機業者得知差點連店面都被波及，趕緊前往查看，所幸僅有門口的布簾及部分器具遭焚毀，較為貴重的娃娃機台都沒有受損，店內有遭濃煙熏黑的情況，但暫時不會向車主求償。

電動機車業者提醒，除了依照原廠指示進行充電，也應避免改裝電池模組、配件，同時也不要長時間進行充電，並定期檢修或更換鋰電池。

電動機車 大火
【閨蜜友情大考驗】看看你的專屬幸運色、送你閨蜜專屬好禮！

延伸閱讀

真正騎到飽、無里程限制！Gogoro Network推出全新電池資費方案

影／電動機車充電充到噴火 宛如火箭即將升空

主管火箭發射 龔明鑫：可能是科技部

南市商圈防疫節電競賽開跑 最大獎電動機車

相關新聞

影／樹林資收場冒熊熊大火 波及周邊2間廠房

新北市樹林區東豐街晚間驚傳大火，據了解該處為1間資源回收場，不明原因突然冒出火勢，大火發展迅速，新北市消防局已經派出20...

電動機車「爆充」 噴火燒毀成廢鐵

新北市樹林區昨天清晨發生電動機車自燃燒成廢鐵意外，燃燒瞬間噴湧出的大量白煙，宛如火箭升空，還差點將一旁的娃娃機店都燒毀，...

影／高市鳳祥消防分隊例行訓練 1隊員摔落脊椎骨折

高雄市消防局鳳祥分隊今天在分隊隊部操練攀爬訓練，陳姓隊員爬雙節梯上樓，突然梯子下滑，失去支撐，陳姓隊員自5公尺高摔下受傷...

機車擦撞漁船人卡在碼頭船身間 海巡署聞聲救人

宜蘭一名漁民今晨騎機車路經頭城鎮大溪漁港邊，失控擦撞漁船，人與機車卡在碼頭岸邊與船身間，岌岌可危，因撞船時發出巨響，清晨...

女騎士等紅燈遇橫禍 聯結車從後撞上輾斃

聯結車王姓駕駛，今天上午駕車行經中市東山路時，涉嫌撞上前方等紅燈的呂姓女騎士，右前輪輾壓呂女，致女騎士慘死，警消抵達時，...

網瘋傳「車險小常識」 警：注意車前狀況才是王道

LINE瘋傳一則「車險小常識」訊息，指出與行人發生交通事故，筆錄回答方式「我完全沒有看到人、非我能預防之事，才能避免應注...

影／疑過彎車速過快轎車衝進大排 70歲女駕駛命危

一輛自小客車今日上午行經台中市大雅區光復路，疑因過彎時車速過快，失控衝進大排水溝，車輛90度側翻溝底，熱心何姓民眾見狀趕...

影／酒醉男駕車撞路旁停放5車 車主愛車被撞飛6公尺

30歲的韓姓男子，今天凌晨酒後駕車路經台中市南屯區向心南路，因酒後恍神，撞到路旁停放的4輛自小客車及1輛機車，巨大的撞擊...

被指脫光搜身侵犯人權 警：涉藏毒

新北市一名男子在網路社群平台控訴，日前與友人在三重遭員警盤查，因友人身上攜帶「壯陽藥」，遭警方質疑是毒品被帶回搜身，過程...

國光客運追撞貨車 車頭幾乎全毀

國道1號北上約44公里上午5時發生國光客運、大貨車追撞車禍，客運白姓司機疑未注意車距，在爬坡段撞擊聯結車，造成客運車頭幾...

南警掃菜籃族賭場 女賭客驚慌2樓跳下逃竄

台南市警五分局據報，北區公園路一處民宅經常有不特定人出入，疑有賭博情事，經連日派員埋伏，專案小組昨日持搜索票破門而入，賭...

寫「手部舒壓玩具」就沒事？夾娃娃機藏成人用品遭罰

夾娃娃機業者常打出「萬物皆可夾」口號，吸引民眾投錢夾玩，不過台南有業者在夾娃娃機內放置成人用品，甚至還有女性性器官模型，...

熱門新聞

不滿前夫勾搭別人…婦誘「分手炮」 剪斷他生殖器扔馬桶

女騎士等紅燈遇橫禍 聯結車從後撞上輾斃

蔡英文「論文門」案張惇涵挨告 法官勸他：不要自己扛

網瘋傳「車險小常識」 警：注意車前狀況才是王道

八仙案首判賠 22歲少女獲賠717萬元

國1北上44公里國光客運、連結車追撞 司機骨折共8人送醫

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。