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影／高市鳳祥消防分隊例行訓練 1隊員摔落脊椎骨折
高雄市消防局鳳祥分隊今天在分隊隊部操練攀爬訓練，陳姓隊員爬雙節梯上樓，突然梯子下滑，失去支撐，陳姓隊員自5公尺高摔下受傷，送高雄長庚醫院急救，第四節脊椎骨折，暫無生命危險。
高雄市消防局第三大隊長王國泰表示，今天上午10點30分左右，鳳祥消防分隊陳姓隊員（36歲）穿著消防衣帽爬雙節梯，梯子突然卡榫鬆脫，他隨著梯子瞬間摔落地面，落地後無法起身，救護車趕緊將他送往高雄長庚醫院急救，第四節脊椎骨折，沒有生命危險。
據了解，鳳祥消防分隊王姓小隊長今天帶領備勤隊員，進行編組訓練，情境設定是2樓冒煙火警，隊員都穿戴全套裝備，包括消防衣、帽、鞋、手套和空氣呼吸器，小隊長擔任安全官。
陳姓隊員帶1英寸半瞄子及水帶，爬雙節梯延伸水線到2樓平台，架梯角度約75度，確認卡榫鎖固及雙節梯平穩靠於2樓平台外牆，陳帶搶救裝備爬梯，快到2樓平台，雙節梯卡榫突然鬆脫，導致陳從梯上滑落至地面，臀部著地致腰椎受傷。
王國泰說，鳳祥分隊今天是例行操練攀爬和射水訓練，用雙截梯當上樓，會加強訓練安全，避免類似事件再發生。
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