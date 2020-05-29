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影／樹林資收場冒熊熊大火 波及周邊2間廠房
新北市樹林區東豐街晚間驚傳大火，據了解該處為1間資源回收場，不明原因突然冒出火勢，大火發展迅速，新北市消防局已經派出20輛救災車趕抵現場進行滅火，目前尚無傳出人員受困，但波及到鄰近的2間工廠，詳細情況還在釐清當中。
據了解，起火的資源回收場位在樹林區東豐街，晚間8點50分民眾報案發生火警，因火勢發展迅速，目前已燃燒近200平方公尺面積，還波及鄰近2廠房，新北市消防局副局長陳崇岳已趕抵現場指揮救災。
【中央社／新北29日電】
新北市樹林區一家資源回收場今天晚上約9時發生火警，大火延燒兩間工廠，市府消防局據報前往灌救，無人受困。
消防局初步調查，火場燃燒面積約150平方公尺。目前已派遣3個大隊、2個中隊、17個分隊共54輛消防車與149名消防人員搶救。
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