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機車擦撞漁船人卡在碼頭船身間 海巡署聞聲救人
宜蘭一名漁民今晨騎機車路經頭城鎮大溪漁港邊，失控擦撞漁船，人與機車卡在碼頭岸邊與船身間，岌岌可危，因撞船時發出巨響，清晨格外明顯，海巡署岸巡人員聞聲救人，救起漁民送醫。
海巡署北部分署第一岸巡隊指出，事故發生在今天（29日）清晨3點許，安檢人員巡邏至大溪漁港加冰廠時，突然聽到一聲巨響，趕往查看，發現有一名男子騎乘機車失控不慎擦撞漁船，人與機車卡在泊靠漁船與碼頭邊間隙，險象環生。
安檢人員立即上前營救，並通報宜蘭縣政府消防局第一大隊大里分隊及宜蘭縣政府警察局礁溪分局大溪派出所協處，撞船者為一名漁民，經消防人員實施初步救護處置，評估可能有骨折現象，由救護車送醫治療。
事故原因待查，不過，第一岸巡隊提醒，宜蘭地區近日時有豪大雨情事發生，民眾在行駛汽、機車時，應小心駕駛並注意行車速度，避免因道路溼滑及視線不佳而發生危安。
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