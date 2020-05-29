聽新聞
test
0:00 / 0:00
女騎士等紅燈遇橫禍 聯結車從後撞上輾斃
聯結車王姓駕駛，今天上午駕車行經中市東山路時，涉嫌撞上前方等紅燈的呂姓女騎士，右前輪輾壓呂女，致女騎士慘死，警消抵達時，發現呂女早已氣絕，警方依過失致死罪將王姓駕駛移送法辦。
今天上午9時19分，台中市消防局接獲通報，指出中市北屯區東山路二段一處路口發生車禍，立即派遣救災救護車共3輛、7人到場。警消趕抵時，發現現場為聯結車與機車車禍，24歲女騎士呂女被壓在聯結車輪下，已經死亡，警方將肇事的王姓司機（56歲）移送法辦。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言